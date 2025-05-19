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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، «زعيم الثغر»، بطاقة التأهل الى نهائى بطولة دورى السوبر المصرى لكرة السلة رجال، موسم 2024/2025، بعد الفوز على نظيره سبورتنج في المباراة الرابعة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائى دورى السوبر المصرى للسلة، رجال، والتى أقيمت على الصالة المغطاة الرياضية فى برج العرب، مساء اليوم الاثنين.

وحقق «سيد البلد» فوزًا مستحقاً على شقيقه الأًصغر سبروتنج، بنتيجة 96 نقطة مقابل 83 نقطة بفارق 13 نقطة ، لتصبح نتيجة مواجهات السلسلة 3/1 لصالح الأهلى ليصعد مباشرة الى النهائي دون دون الحاجة الى خوض المباراة الخامسة.

وجاءت نتيجة أشواط مباراة الاتحاد وسبورتنج الليلة كالتالى:

الفترة الأولى:

الاتحاد 30 نقطة وسبورتنج 26 نقطة

الفترة الثانية:

الاتحاد 51 نقطة وسبورتنج 41 نقطة

الفترة الثالثة:

الاتحاد 74 نقطة وسبورتنج 56 نقطة

الفترة الرابعة:

الاتحاد 96 نقطة وسبورتنج 83 نقطة

ويضرب الاتحاد موعداً فى نهائى دورى السوبر، فى انتظار المتأهل من فريقي الاهلى والزمالك فى مباراة الحسم غداً الثلاثاء.

«بفارق 13 نقطة».. الاتحاد يقهر سبورتنج ويحسم بطاقة التأهل لنهائي دورى سوبر السلة