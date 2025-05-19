شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: «سلماوي» مثقف لا يعيش في برج عاجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الكاتب الصحفي محمد سلماوي، مبدع متعدد المواهب والأدوار الثقافية.

وأضاف «النمنم» خلال احتفالية مؤسسة الأهرام بعيد ميلاد سلماوي الـ80، أن أهم ما يميز «سلماوي» الشجاعة الأدبية والنزاهة الأدبية والفكرية، مضيفًا أنه مثقف لا يعيش في برج عاجي ولكنه مندمج في الحياة العامة ومهموم بهموم ومشاكل المواطنين، كما أن له أسهامات متعددة في نقابة الصحفيين.

وأوضح النمنم أن سلماوي كان يضيف إلى كل موقع يشغله، مضيفًا أن هناك أشخاص تصنعها المناصب ولكنه لم يكن منهم، ولم يطلب يوما منفعة لو مصلحة شخصية لنفسه، وقال: الكاتب الصحفي محمد سلماوي إنسان عظيم قبل أن يكون مثقف عظيم.