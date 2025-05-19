شكرا لقرائتكم خبر عن بداية موسم التونة البيضاء بدمياط .. وفرحة الصيادين بظهورها في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موسم التونة البيضاء بدمياط "هنبيع ببلاش وتعالي شوف التونة البيضاء تعالي شوف" اهازيج بائعي الأسماك في أسواق مدينة عزبة البرج داخل محافظة دمياط بعد بداية موسم التونة البيضاء بدمياط و التي جاءت لتبشر بائعوا الأسماك بأن حركة البيع ستشهد رواجاً ملحوظا.

رغم التغيرات المناخية والتي كان لها تأثيرا بالغا عبر إنتاج الأسماك وطرق صيدها غير أن مراكب صيد التونة نجحت في توفير الكميات المطلوبة لتغذية السوق المحلي، أيضا نجح الصيادين في دمياط في توفيرها بأسعار مناسبة للجميع .

موسم التونة البيضاء بدمياط

" بدأنا الموسم بدري السنة دي لكن ده مؤشر خير" بهذه العبارة بدأ محمد حامد بائع أسماك دمياطي حديثه للمصري اليوم، ليستكمل الحديث قائلا: " موسم التونة يبدأ عادة منتصف شهر يونيه، يستمر إلي منتصف سبتمبر، لكننا وجدنا اسماك التونة تظهر في الأسواق مبكرا عن موعدها مؤشر جيد لموسم ننتظره كل عام"

وأشار: " التونة البيضاء تمتاز بقيمتها الغذائية العالية، أيضا وزنها الصغير الذي لا يتجاوز ال 13 كيلو جراما أحد مميزاتها التي تجعلها سهلة أثناء عملية صيدها" .

وأوضح: " التونة البيضاء أيضا تعتبر مكون غذائي مثالي لكبار السن وهؤلاء الذين يعانون من التهابات المفاصل، هي تعد الوجبة الرسمية للحد من الام العظام"

وأكد بائع أسماك دمياط قائلا: " لما طريقتنا الخاصة في تحضيرها، نقوم بالحصول على اللحم صافي بعد أن تتم عملية نزع الجلد الخارجي منها، هنا يمكنك الحصول على كيلو لحم صافي من اسماك التونة البيضاء"

وأوضح:, " موسم التونة البيضاء هذا العام يحمل المثير من الفوائد، أولياء الأمور بدأوا يتحهون للحصول عليها نظرا لقيمتها العالية في المساعدة على التركيز، يقدمها الأعالي وجبة رئيسية لابنائهم قبل بدء الامتحانات"

استمر بائع الأسماك حديثه قائلا: " الكيلو ب 300 جنيها، هذه أسعارها العام الماضي، يعني أنه لا يوجد زيادة في أسعار اسماك التونة البيضاء هذا العام، تلك الأمور ساعدتنا في ترويج بضائعنا ارتفعت نسبة المبيعات بشكل كبير خلال ساعات قليلة جدا من بداية موسم التونة البيضاء"

اختتم بائع أسماك دمياط الحديث قائلا: " التونة البيضاء ستظل الوجبة الرسمية لأبناء دمياط، هم أيضا يمتلكون فنون تقديمها باكثر من طريقة، أبرزها مدفونة التونة، كما أنه أيضا يقوم البعض بصناعتها كاسماك معلبة، احتفالات الدمايطة لا تنتهي بسبب بداية موسم التونة البيضاء".