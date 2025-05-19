شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يزور المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” لبحث سبل التوسع في المشروعات والبرامج التوعوية وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور منار سليمان، بالأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية، محمد علي، صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، انجي البيطار، صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، ميناس شحاته، صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، رحاب زكريا، صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، احمد عبد الجيد، المجلس القومي لحقوق الانسان، طه القصراوي، المجلس القومي لحقوق الانسان.

في بداية اللقاء رحب محافظ المنيا، بالسفيرة نائلة جبر والوفد المرافق لهما، مشيدًا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية

مشيرًا إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة لدعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي.

من جانبها، أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ المنيا ودعمه فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة، ولاسيما برنامج " مشروعك " وملتقيات التوظيف ، التسهيلات المقدمة بجهاز شباب الخريجين وجهاز تنمية المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة بهدف التصدي لتلك الظاهرة السلبية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.

وعقب ذلك، عقد اللواء كدوانى، و السفيرة نائلة جبر اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومنها الشباب والرياضة، العمل، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم ، الصحة ، المجلس القومي للمرأة ، العلاقات الدولية، خدمة المواطنين، المرأة و الطفولة و الأمومة، وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وحدة حقوق الانسان، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برنامج مشروعك، الأوقاف ، الأزهر، الكنيسة، وعدد آخر من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة واستعراض كافة الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تنمية المجتمع المحلي، تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف الشباب، وتوفير البدائل الآمنة لهم لمناهضة الهجرة غير الشرعية.

وخلال كلمته، ثمن "اللواء كدوانى" جهود القيادة السياسية التي تتسم بالرؤية الواضحة لتحقيق التنمية ومواجهة هذه الظاهرة نهائيًا، مؤكداً أن المنيا مستمرة فى تقديم الدعم والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتحقيق خطط التنمية، فضلاً عن دعم البرامج والمبادرات والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الفرص وتوسيع البدائل أمام الشباب، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر وآثار الهجرة غير الشرعية على الأفراد والمجتمعات، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين في التصدي للقضية، مشيداً بالمبادرة الرئاسية «بداية»، التي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

فيما وجهت السفيرة نائلة جبر، الشكر لمحافظ المنيا على حفاوة الاستقبال مشيدة برؤيته وأفكاره البناءة من أجل حماية الشباب وتمكينهم ، لافتة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي انطلاقًا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، فالنجاح الذى حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال مشيرة إلى تنظيم زيارات متعددة للمحافظات المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.

وفد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر يزو المنيا

كما قدمت كل جهة عرضاً تفصيلياً حول مجهوداتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية ، متطرقا إلى مناقشة البدائل المتاحة للقضاء على الظاهرة وطرحها على الشباب من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم.

وعلى هامش الزيارة ، تفقد محافظ المنيا يرافقه السفيرة نائلة جبر معرضاً للمشغولات والمنتجات اليدوية ضم مجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل( الكليم اليدوي و الاكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي)، مما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة.