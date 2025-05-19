شكرا لقرائتكم خبر عن فنح باب الحجز خلال 48 ساعة.. أماكن شقق «سكن لكل المصريين 7» وموعد الحجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «سكن لكل المصريين 7».. تطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 7»، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يهدف مشروع «سكن لكل المصريين 7» إلى توفير وحدات سكنية مدعومة، بأسعار مناسبة وتسهيلات تمويلية.

موعد التقديم على المرحلة الأولي من «سكن لكل المصريين 7»

تبدأ المرحلة الأولى من حجز شقق «سكن لكل المصريين 7» من يوم 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025، وتشمل نحو 15 ألف وحدة مخصصة لفئة متوسطي الدخل.

مقدم جدية حجز «سكن لكل المصريين 7»

وتعتمد الوزارة في هذه حجز المرحلة الأولى من «سكن لكل المصريين 7» على نظام الحجز الإلكتروني بنظام الأسبقية، من خلال الموقع الرسمي المخصص لحجز وحدات المشروع، ويُشترط دفع مبلغ جدية الحجز والذي يبلغ 100 ألف جنيه لفئة متوسطي الدخل، و50 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

سكن لكل المصريين 7

نظام تقسيط وحدات «سكن لكل المصريين 7»

وتتميز وحدات «سكن لكل المصريين 7» بتوفير أنظمة تقسيط ميسرة تمتد حتى 20 سنة بفائدة مدعومة، بما يسهم في تقليل العبء المالي على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن الحر، كما تُمنح أولوية في الحجز للمتقدمين غير المقبولين سابقًا في «سكن لكل المصريين 5»، ما يمنحهم فرصة جديدة للتمكن من التقديم والاستفادة من المشروع.

أماكن طرح وحدات «سكن لكل المصريين 7»

وتتنوع أماكن طرح وحدات «سكن لكل المصريين 7» في عدد كبير من المدن الجديدة، مثل: «حدائق العاصمة، 6 أكتوبر، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، بالإضافة إلى مناطق بمحافظات مثل دمياط، جمصة، مطروح، البحر الأحمر، ومغاغة».

مساحات الوحدات السكنية بمشروع «سكن لكل المصريين 7»

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بمشروع «سكن لكل المصريين 7» من 90 إلى 127 مترًا مربعًا.

شروط التقديم على «سكن لكل المصريين 7»

سكن لكل المصريين 7

ويشترط للتقديم في مشروع «سكن لكل المصريين 7» أن يكون المتقدم مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة من وحدات مدعومة من الدولة، كما لا يُسمح للأسرة الواحدة بالحجز في أكثر من وحدة لضمان العدالة في التوزيع.

المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين 7»

أما المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين 7»، فتبدأ من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025، وتضم حوالي 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، على أن يتم التخصيص إلكترونيًا بشكل عشوائي، وتُمنح أولوية في هذه المرحلة للمتقدمين في مشروع «سكن لكل المصريين 5» الذين لم يُقبلوا سابقًا أو قاموا بسحب مقدم الحجز، بشرط استيفاء الشروط المحددة.

أماكن شقق «سكن لكل المصريين 7»

وتشمل أماكن الوحدات المطروحة في المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين 7» مدن العبور الجديدة، أخميم الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، وحدائق العاصمة، إلى جانب مراكز بمحافظات مثل الأقصر، الفيوم، المنيا، البحيرة، والوادي الجديد، بمساحات تبدأ من 75 إلى 90 مترًا مربعًا.

كيفية التقديم على مشروع «سكن لكل المصريين 7»؟

ويتم التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث يقوم المواطن بتحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلبات، يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين المقبولين، تتضمن مواعيد اختيار الوحدة إلكترونيًا، مع إتاحة مهلة 10 أيام لاستكمال إجراءات الحجز.