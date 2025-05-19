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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الطقس غدا الثلاثاء 20 من مايو 2025.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، مُعلنة عن التأثر بـ 3 ظواهر جوية وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الطقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس غدا : «ترقبوا الطرق»

الطقس والظواهر الجوية غدا الثلاثاء :

الطقس غدا يشهد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء (تتكون في الساعة 4 فجرا حتى الساعة 7 صباحا ).

توقعت خرائط نشاط الرياح على معظم الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة البحر ااأحمر على فترات متقطعة.

حذرت الارصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج 3 أمتار فوق سطح البحر ونشاط سرعة الرياح 70 كم على الساعة.

نصائح مهمة:

1- تجنب التعرض للشمس خاصة بين 12 ظهرًا و3 عصرًا لتجنب الإجهاد الحراري، خاصة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

2- ارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة، مع قبعات أو مظلات للحماية من الشمس.

3- شرب كميات وفيرة من الماء لتجنب الجفاف، خاصة في المناطق الحارة.

4- الحذر أثناء القيادة: بسبب الشبورة المائية صباحًا والرياح المثيرة للأتربة.

5- متابعة النشرات الجوية: للحصول على تحديثات يومية من الأرصاد الجوية المصرية