شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التخصصات المطلوبة لشغل 5242 فُرصة عمل جديدة متاحة خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر، بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأعلنت الوزارة ضمن نشرة التوظيف خلال مايو الحالي، عن توفير 5242 فرصة عمل في 50 شركة قطاع خاص في 8 محافظات، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقًا للحد الأدنى للأجور ،فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

والفرص مُتوفرة في 8 محافظات هي: القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والوادي الجديد، والمنيا.. وفي تخصصات: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن فندقة ومطاعم بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.