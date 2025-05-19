شكرا لقرائتكم خبر عن «محمود خليل الحصري» يبدأ رحلة المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، جدول المصحف المرتل، غدًا الثلاثاء، وذلك بإشراف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية

وقال بيان صحفي إلى المستمعين الذين يتابعون تلاوات المصحف المرتل الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025، إليكم جدول التلاوات ومواقيت إذاعتها، بمشيئة الله تعالى:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الانشقاق حتى آخر سورة البيئة ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الزلزلة حتى ختام القرآن الكريم ومدة التلاوة /۱۱/

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من فاتحة الكتاب وأول البقرة ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ۱۱:۱۷ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ۱۳:۳۱ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ١٥:١١ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورتي البقرة وآل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠١٠٠٠ / لتلاوة للقارى / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورة آل عمران ومدة القاهرة ٢٠١ في

الساعة / ٠٢٠٢٤ / لتلاوة للقارى / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورتي آل عمران والنساء وسنة التلاوة / ٢٨ في

الساعة / ٠٥/٢٣ / تاتوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورة النساء ومدة القاهرة / ٣٠ ق

رواية قالون

كما تلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية قالون في الساعة ٢٠:٢٠- والتلاوة من / من أول سورة الشرح حتى ختام القرآن الكريم تسبقها تقدمة للشيخ عبدالحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٢٨.٢٠

رواية ورش

كما نلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية : ورش في الساعة ٢١:٢٦ والتلاوة من آية ۱۹٥ سورة آل عمران الى الاية ٢٥ من سورة النساء تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برائق ومدة التلاوة ٢٤ ق

الختمة المرتلة

أما الختمة المرتلة فتذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ .علي حجاج السويسي / من الآية ٤٠ من سورة الفرقان وحتى الآية ١١٠ من سورة الشعراء