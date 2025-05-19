شكرا لقرائتكم خبر عن «ناصف» و«البنا».. قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم الثلاثاء 22 ذو القعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، غدا الثلاثاء، باقة من التلاوات القرآنية المجودة، وذلك تحت إشراف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

ويقدم التلاوات المجودة عدد من أعضاء دولة التلاوة القرآنية، ليوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446ه‍جرية، الموافق 20 مايو، وذلك كما يلي:

قراء التلاوات المجودة

00 : 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق

19:03( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة الأعراف 42ق

17 : 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ التكوير 45ق

02:56(قبل الفجر) للشيخ / حمدى الزامل وما تيسر من سورة التوبة 30 ق