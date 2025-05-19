شكرا لقرائتكم خبر عن «تقرير كل ساعة».. إزالة 412 مخالفة تعد بالبناء في المنيا ضمن الموجة 26 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، اليوم الاثنين، من ازالة 412 مخالفة تعدي بالبناء علي المخالف بينهم 279 مخالفة بناء متغيرة، و133 مخالفة بناء علي الارض الزراعية، خلال ساعات اليوم .

وتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عمليات الازالة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، من خلال تقرير كل ساعة عن عدد حالات الازالات ورصدها اول بأول في كل مركز .

ازالات المنيا - صورة أرشيفية

وأكد محافظ المنيا، تواصل حملات إزالة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت السبت الماضي 10 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.

وقد رصد غرفة العمليات اليوم الاثنين بيان بحالات الازالات علي مستوي المراكز التسع والتي تضمنت حالات متغيرة واخري علي الارض الزراعية.

وقد جاءت احصاء ازالة المخالفات كالتالي ..

العدوة: ازالة 28 مخالفة منها 21 متغير و7 ارض زراعية

مغاغة: ازالة 70 مخالفة منها 58 متغير و12 ارض زراعية

مطاي: ازالة38 مخالفة منها 27 متغير و11 ارض زراعية

بني مزار: ازالة 82 مخالفة منها 62 متغير و20 ارض زراعية

سمالوط: ازالة 47 مخالفة منها 27 متغير و20 ارض زراعية

المنيا: ازالة 67 مخالفة منها 42 متغير و25 ارض زراعية

ابوقرقاص: ازالة 21 مخالفة منها 12 متغير و9 ارض زراعية

ملوي: ازالة 40 مخالفة منها 23 متغير و17 ارض زراعية

دير مواس: ازالة 19 مخالفة منها 7 متغير و12 ارض زراعية