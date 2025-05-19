شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر.. حل أزمة المياه قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أنه جرى عقد اجتماع موسع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لوضع حل عاجل يُسهم في توفير مياه الشرب بصورة كافية للمناطق التي شهدت نقصاً في إمدادات المياه بمحافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية،

وكشف حنفي انه تمت الموافقة على حزمة من المقترحات لسرعة حل الأزمة في مدينة الغردقة، بالإضافة إلى تدبير الإعتمادات المالية لإنشاء 4 محطات تحلية جديدة بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم بالتوازي والبدء في عملية التنفيذ على الفور.

واكد محافظ البحر الأحمر، علي موافقة رئيس الوزراء على عدد من المقترحات التي يجري العمل عليها على الفور، وأبرزها القيام بربط خط الجلالة لتوفير حوالي 30 ألف متر مكعب يومياً، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع، والعمل على رفع كفاءة محطة اليسر لتصبح 70 ألف متر مكعب يومياً على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى تجديد خط الكريمات لضخ 30 ألف متر مكعب يومياً خلال 10 أيام على أقصى تقدير، كما جرى اتخاذ قرار بعدم قيام الفنادق التي يوجد بها محطات تحلية باستخدام المياه التابعة للدولة، وإغلاق جميع محطات غسيل السيارات التي لا يوجد بها عداد مرخص.

أشار المحافظ إلى أن الاجتماع، كان بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه حل هذه الأزمة، وقام بتذليل كافة العقبات للانتهاء من هذه المشكلة خلال أسبوعين، حيث وجه بسرعة تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة في منظومة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر؛ بما يُسهم في الحد من أي أعطال في شبكات أو محطات المياه بالمحافظة، لافتاً إلى تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات محطات المياه بمحافظة البحر الأحمر بصورة فورية.

أشار المحافظ، إلى أن رئيس الوزراء، وجه باستعادة العمل في إنشاء محطات تحلية المياه بالمحافظة بما يُساعد في إيجاد حل دائم لمشكلة المياه بها، كما كلف بضرورة توفير مختلف المستلزمات الخاصة بمحطات مياه الشرب للحفاظ على كفاءة المحطات وكمية المياه المنتجة منها، اضافة إلى التأكيد على متابعة منظومة مياه الشرب في محافظة البحر الأحمر من أجل تنفيذ المشروعات المستهدفة لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

أكد المحافظ خلال الاجتماع، على أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية لمرافق المياه على مستوى مدن المحافظة بالكامل، حيث توجد خطة كانت قد وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتضمن التوسع فى محطات تحلية مياه البحر من خلال محورين أساسيين، الأول توسعة وزيادة طاقات إنتاج المياه بالمحطات القائمة حاليا، والثانى من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة لمواكبة التوسعات العمرانية والسياحية التى تشهدها مدن المحافظة، كما أن هناك صيانات دورية لخطي مياه نقل مياه نهر النيل وهما خط مياه الكريمات ــ الغردقة وخط مياه قنا ــ سفاجا، وبالتوازي مع ذلك يتم تجديد شبكات مياه الشرب الداخلية ومد شبكات جديدة للتجمعات العمرانية التى أقيمت مؤخرا بمدينة الغردقة بوجه خاص وببقية مدن المحافظة.

وكشف اللواء عمرو حنفي، أن المشروعات والإجراءات الجاري تنفيذها ستسهم في توفير الاحتياجات العاجلة للمحافظة من المياه قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وهناك تشديد من رئيس الوزراء، الذي وجه بالمتابعة اليومية لحين حل هذه الأزمة، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، قدّم اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضًا بشأن مصادر المياه بمحافظة البحر الأحمر، مشيرًا في هذا الصدد إلى محطة خط الكريمات-الغردقة بطاقة 75 ألف م3/يوم، وتتكون من المأخذ ومحطة تنقية المياة و 6 محطات رفع.

كما استعرض "شكر" مكونات خط مياه قنا-سفاجا بطول 250 كم ويضم محطة الإنتاج (محطة قنا) وعدد 17 محطة رفع وعدد 5 كواسر ضغط، كما أشار إلى محطة تحلية مياه البحر بالغردقة (اليسر) بطاقة 80 ألف م3/يوم، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة محطة تحلية اليسر، كما عرض عدداً من المقترحات لحل مشكلة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر.