شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة فورية.. تحرك عاجل من السياحة ضد كافيه شهير بكورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داهمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، كافيه شهير أمام بئر مسعود بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، بعد شكاوى بمخالفته الأسعار.

تحرك عاجل من السياحة ضد كافيه شهير بكورنيش الإسكندرية

كانت إدارة السياحة والمصايف،تلقت شكوى من مواطن يفيد وجود اختلاف بأسعار المشروبات بكافيه بمنطقة ميامي عن قائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة.

وعلى الفور كلف العميد أحمد إبراهيم، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مسئول قسم المتابعة بالإدارة بالتوجه إلى الكافيه المشار إليه، للتأكد من الشكوى في وجود الشاكي.

تحرك عاجل من السياحة ضد كافيه شهير بكورنيش الإسكندرية

وتبين صحة الشكوى، ووجود مخالفة للأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وجرى تعديل الأسعار لتصبح مطابقة للقائمة المعتمدة، ومحاسبة الشاكي بالأسعار المعتمدة.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف، أنه تم استدعاء المدير المسئول عن الكافيه بمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية.