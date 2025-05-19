شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين: محمد سلماوي نموذج للولاء للصداقة والاهتمام بالثقافة والعمل العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الكاتب الصحفي محمد سلماوي له جوانب أخرى غير الأدب والصحافة والثقافة والسياسة تعلمنا منه الكثير.

وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، أن «سلماوي»، عضوا في مجلس إدراة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، وعنده حرص كبير على المشاركة الحضور كما حريص جدا أن تقوم الجمعية بأداء رسالتها الحقيقة.

وأوضح أن الكاتب الصحفي محمد سلماوي هو نموذج الولاء للصداقة والاهتمام بالثقافة والعمل العام، موجها الشكر له لعطاءه الكثير والكبير لمصر ولدعمه لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية نظمتها مؤسسة الأهرام، تحت عنوان «يوم الوفاء والتكريم» للكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، رئيس تحرير الأهرام إبدو الأسبق، ورئيس اتحاد الكتاب العرب واتحاد الكتاب المصريين الأسبق، تكريما لمسيرته الحافلة وعطاءه طوال 80 عاما.

وشارك في الحفل، الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابيةوالقانونية والتواصل السياسي، والسغير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق نبيل عبدالفتاح المفكر الكبير، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والنجمة لبنى عبدالعزيز، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، السفير البريطاني جاريث بيلي، والمفكر الكبير مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والفنانة التشكيلية نازلي مدكور حرم محمد سلماوي، كريستوفر هدجز الصحفي العالمي، واللواء إبراهيم ثابر محافظ القاهرة.