شكرا لقرائتكم خبر عن «معًا لجيل واعٍ مائيًا وصحياً»..ختام فعاليات مبادرة «صحتهم مستقبله بدعم «يونيسف» بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن ختام فعاليات مشروع «صحتهم مستقبلهم»، الذي نفذته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وبدعم وتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وذلك تحت شعار «معًا لجيل واعٍ مائيًا وصحياً». جاء ذلك خلال احتفالية حاشدة شهدها عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المشروع، ومشاركة واسعة من تلاميذ المدارس المستفيدة.

وكشف وكيل وزارة التعليم، أن الحفل الختامي تضمن معرضاً لأنشطة المشروع بمشاركة عدد من المدارس الابتدائية المستهدفة على مستوى المحافظة، إلى جانب فقرات فنية وتثقيفية قدّمها التلاميذ، عكست مدى استفادتهم من برامج التوعية الصحية والمائية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود تحسين بيئة المدارس وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين الأطفال.

وأكد الدكتور خالد قبيصي، أن المعرض والحفل جسدا ثمرة العمل المشترك بين مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب، ومنظمة اليونيسيف، حيث تميزت الفعاليات بمستوى رفيع من التنظيم والمشاركة الفاعلة من التلاميذ. وعبّر عن فخره بما قدمته المدارس من عروض تعكس وعي الطلاب بأهمية الصحة والمياه، وهو ما يصب في مصلحة تحسين جودة الحياة المدرسية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع فرق العمل التي شاركت في إنجاح المشروع، من الإدارات التعليمية، ومسؤولي شركة المياه، ومنظمة اليونيسيف، لما بذلوه من جهد مخلص لإنجاح الفعاليات وتحقيق أهداف المشروع. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به «يونيسيف» في دعم العملية التعليمية والصحية داخل المدارس الابتدائية، من خلال برامج تستهدف أكثر من 262 ألف تلميذ في 250 مدرسة على مستوى المحافظة.