شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: سلماوي له اساهماته فى محاربة الفكر المنحرف والمتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن الاحتفال بالعيد الثمانين للكاتب محمد سلماوي، حدث شديد الأهمية، إذ جاء حضور كبار السياسيين والمفكرين والأدباء في مصر، خير شهادة على قيمة الاستاذ سلماوي والاحتفال بعيد ميلاده الثمانين.

وأضاف: «معرفتي به تعود للثمنينات، عندما أتيت من الصعيد، نتعلم منه الكثير من رؤيته وفكره، وليس بعيدا على الاطلاق عن وزارة الخارجية، وكان يشارك في جلسات الخارجية مع المفكرين وأرائه ثاقبة ومحل تقدير بالنسبة لنا.

وتابع: «العمود الخاص بالاستاذ سلماوي، نستفيد منه ونتعلم منه خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقليمي والدولي، وانا سفير في ألمانيا وبلجيكا، كان يهاتفنا للتأكد من معلومة قبل كتابة مقاله ،وهو ما يدل عن الصرامة في الكتابة وتدقيق المعلومة وان تكون دقيقة بطبيعة الحال.

وأشار: «اعتز بعلاقتي به، والتي تعود لعام 1983، عندما وطأت قدامي القاهرة وكنت اتعلم الكثيرمنه، وفتح لي مجالات عدة في القراءاة والثقافة والادب المصري».

وذكر إحدى مسرحياته «الجنزير»، والتي تم نشرها في توقيت دقيق جدا، كانت محل تقدير في فترة محاربة الارهاب، وله اساهماته في محاربة الفكر المنحرف والمتطرف. وهو كاتب سياسي ومحلل سياسي في المقام الأول، دائم العطاء والكتابة وتثري المكتبة المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية نظمتها مؤسسة الأهرام، تحت عنوان «يوم الوفاء والتكريم» للكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم،رئيس تحرير الأهرام أبدو الأسبق، ورئيس اتحادالكتاب العرب واتحاد الكتاب المصريين الأسبق، تكريما لمسيرته الحافلة وعطاءه طوال 80 عاما.

وشارك في الحفل، الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابيةوالقانونية والتواصل السياسي، والسغير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونبيل عبدالفتاح، المفكر الكبير، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والنجمة لبنى عبدالعزيز، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، السفير البريطاني جاريث بيلي، والمفكر الكبير مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والفنانة التشكيلية نازلي مدكور، حرم سلماوي، وكريستوفر هدجز، الصحفي العالمي، واللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.