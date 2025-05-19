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تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الاثنين الموافق 19 / 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى واستشهاد طاقمها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية