شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالإثنين، 19 مايو 2025 06:24 م
فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الاثنين الموافق 19 / 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى واستشهاد طاقمها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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