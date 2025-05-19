شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

تعهدت السلطات الأمريكية، بمنح مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تخص حزب الله اللبناني، وانشطته في دول بأمريكا اللاتينية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية.

وأضافت: إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال.