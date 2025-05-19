أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس حار نهاراً.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت فى دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة بخليج أبي قير، التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن ارتفاع نسب نفوق الدواجن نتيجة نقص التحصينات وانتشار أوبئة جديدة.رفع الجلسة العامة للشيوخ.. والمجلس يحدد الانعقاد القادم لاحقا
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية، علي أن تعقد الجلسة القادمة في موعد سيحدد في وقت لاحق، علي أن يتم إخطار النواب بها.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، حرص والتزام الدولة المصرية على العمل الجماعي من أجل تحقيق الصحة للجميع، وترسيخ المبادئ التي تجمع الجميع تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، تماشيًا مع شعار «عالم واحد من أجل الصحة».
أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين، على أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية، تلقي الإدارات المختصة، مجموعة من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للنصب من جانب بعض الأشخاص، أو الشركات، أو الصفحات والرسائل الهاتفية الوهمية، بشأن فرص العمل التي تعلن عنها "الوزارة" خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم رصد تلك الحالات وغيرها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، باستمرار الدراسة لمرحلة رياض الأطفال تستمر الدراسة حتى 21 مايو 2025، وفق الخريطة الزمنية ووفق التعليمات الصادرة من الادارة المركزية للتعليم الأساسي، حيث أن ذلك في إطار المنهج المطور لرياض الأطفال وفي ضوء توزيع الدروس علي الفترات بمرحلة رياض الأطفال، ومن ثم تستمر الدراسة حتى 21 مايو الجاري.
كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، على مستوى كل أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة إجمالية 507 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بامتداد مدينة بني سويف الجديدة، ومدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون بين جهازي المدينتين والشرطة المختصة.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: سيتم إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال هذا الأسبوع.غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 20 مايو 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.
نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، فى إنهاء ملف إيقاف القيد عن طريق سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى.
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