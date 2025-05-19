شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس حار نهاراً.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت فى دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي. كلمة تاريخية لرئيس لبنان: حين أُسكتت أقلامُ بيروت فاضت أدبا وصحافة وسياسة على ضفافِ النيل