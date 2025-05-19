شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بـ المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب 3 أشخاص، بينهم طالب، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود انارة بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية قرارة بمركز مغاغة، في محافظة المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا بتصادم سيارة ملاكي بعمود انارة بسبب السرعة.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بينهم طالب، مقيمين بمحافظة بني سويف، بسحجات وكسور وكدمات بالجسم.

النيابة العامة

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.