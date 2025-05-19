شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: متحف الآثار منارة ثقافية وسياحية لأبناء الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إن متحف الآثار الذي أُنشئ على مساحة 6700 متر مربع ويضم ثلاث قاعات عرض متميزة، يجسد عمق التاريخ المصري ويُعد منارة ثقافية وسياحية لأبناء الدلتا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المتحف يُمثل وجهة تعليمية وترفيهية فريدة، داعيًا المواطنين والأسر لزيارته واكتشاف كنوز الحضارة المصرية.

ووجّه محافظ كفر الشيخ الشكر للوزير شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، على دعمه المستمر وحرصه على تعزيز التنمية السياحية والثقافية بالمحافظة.