شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مجانية لشباب دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية للشباب على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط، وتشمل المهن والتخصصات التي تحددها المحافظة، وخاصة المهن المرتبطة بإنشاء موانئ دمياط الحديثة، ومنها العمل في الحاويات، والأوناش والكراك، والميكانيكا، والكهرباء، واللوجستيات وغيرها.

وأكد الوزير على التنسيق في هذا الشأن مع المحافظ الدكتور أيمن الشهابي، وقال «جبران»، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العمال الماضي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، مما يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.

وكان الوزير جبران قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن منحة مماثلة لشباب محافظة بور سعيد خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة هناك.