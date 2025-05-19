شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 1000 فرصة عمل في الملتقى التوظيفي بـ دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور محمد جبران، وزير العمل، ملتقي توظيف الشباب داخل محافظة دمياط، استقبله الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمقر ديوان عام المحافظة، فيما تم بدء ملتقي توظيف الشباب بساحة كوبري دمياط التاريخي «جسر الحضارة» بمشاركة أكثر من 50 شركة من العاملين بالقطاع الخاص.

وشهد ملتقي وظائف شباب دمياط، توفير 1100 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بينها عددا من فرص العمل لفئة الـ 5%، وقام وزير العمل بتسليم عقود الوظائف لعدد من المتقدمين.

كما شهدت الزيارة أيضا تقديم عددا من ماكينات الخياطة لأكثر من 6 سيدات عقب انتهاء تدريبهن داخل مراكز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بدمياط، وذلك في خطوة للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إتاحة فرصة عمل خاصة بها.

واختتم الدكتور محمد جبران وزير العمل، جولته بزيارة «جسر الحضارة» في مدينة دمياط، للصناعات التراثية بالمحافظة، وأبرزها صناعة الألبان والحلويات والتى قدمت فنون أبناء دمياط في تلك الصناعات.

على جانب آخر استقبل أبناء محافظة دمياط زيارة وزير العمل بمهرجان تذوق، شمل عددا من المشاركين بالمعرض من صناع الألبان والحلويات، قدم أبناء دمياط خلال المهرجان مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بصناعة الألبان والجبن الدمياطي، إضافة إلى أطباق الحلويات الشرقية الشهيرة بدمياط.

وظائف ملتقي التوظيفي بدمياط

وظائف ملتقي التوظيفي بدمياط