شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر تكرم أعضاء هيئة التمريض بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أعضاء هيئة التمريض بمحافظة البحر الأحمر، بحضور نجلاء سعيد، مدير إدارة التمريض بالمديرية، وهناء محمد نائب مدير إدارة التمريض، تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على دور التمريض المؤثر في الإرتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر .

وثمن جهد كل أعضاء هيئة التمريض وتفانيهم في خدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتم تسليم شهادات تقدير خلال التكريم

ومن جانبهم أعرب أعضاء هيئة التمريض عن سعادتهم بالتكريم والذى له أطيب الأثر في دعمهم لمواصلة جهودهم في تحسين أداء الخدمة الصحية

وأشار العربي إلى الدور البارز الذي يلعبه التمريض في المنظومة الصحية، وأنهم دائما ما يكونون في المقدمة في أي حدث متمنيًا لهم دوام التوفيق.

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