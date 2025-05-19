شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: الإعدام لموظف أشعل النار في طليقته بسبب «القايمة».. وتحرك حكومي بشأن آثار أبي قير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرصد «المصري اليوم» في نشرته الإخبارية التي يقدمها لقرائه بشكل يومي، أبرز العناوين التي حازت على اهتمام القراء خلال اليوم، وخلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها الإسكندرية على مدار اليوم، الاثنين 19 مايو 2025.

بحضور محافظ الإسكندرية.. الحكومة تبحث الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير (صور)

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باجراء حصر شامل لجميع القطع الأثرية الغارقة في خليج ابوقير شرق الاسكندرية، ووضع خطة عاجلة لاستخراجها وعرضها في المتاحف لتعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد يسعى لحسم الصعود لنهائي دوري سوبر السلة على حساب سبورتنج الليلة

يدخل الفريق الأول لكرة السلة في نادى الاتحاد السكندرى، زعيم الثغر، تحت قيادة مدربه الكابتن أحمد عمر، المدير الفنى للفريق، مواجهة حاسمة أمام نظيره نادى سبورتنج، في المباراة الرابعة والمصيرية التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائى دورى السوبر المصرى للسلة، رجال، موسم 2024- 2025، والتى تقام على الصالة المغطاة الرياضية في برج العرب، مساء اليوم الاثنين 19 مايو 2025.

«لأداء امتحان العلوم».. 5290 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية الأزهرية ينتظمون بـ37 لجنة في الإسكندرية

يواصل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للعام 2024- 2025، اليوم الاثنين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

بـ8 محاور.. تفاصيل خطة «تموين الإسكندرية» لاستقبال عيد الأضحى 2025 (أسعار وصور)

أعلنت مديرية التموين في الاسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، من خلال اعتماد خطة عمل مسبقة تسير في عدة اتجاهات بالتوازى في جميع القطاع التمويني .

«محلية النواب» تخاطب الحكومة لتوفير 400 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لموازنة محافظة الإسكندرية 2026

خاطبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وزارتي التخطيط والمالية، بتدبير 400 مليون جنيه دعم إضافي للموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية للعام 2025/2026، لتلبية احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.

«تعليم الإسكندرية»: لجنة مركزية عاينت المدارس لتصنيف درجة خطورتها وتطويرها بشكل عاجل (صور)

قال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن المديرية تضم حاليًا نحو 85 ألف معلم من مختلف القطاعات، ولا يوجد عجز في معلمي المواد الدراسية، باستثناء معلمي الأنشطة، وهو عجز يشمل الجمهورية بأكملها.

طالبته بـ «القايمة».. الإعدام لموظف بتهمة قتل طليقته وإشعال النيران في جثتها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافي رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا لموظف بالمعاش لاتهامه بالقتل العمد.