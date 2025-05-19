شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة تدريبية أساسية لـ أطباء التكليف في 3 إدارات صحية بـ كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية الأساسية لأطباء التكليف في ثلاث إدارات صحية: كفرالشيخ – بلطيم – سيدي سالم، والتي تستمر على مدار خمسة أيام متتالية، في إطار الحرص المستمر على رفع كفاءة الأطباء، بما ينعكس إيجابًبا على جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة كفرالشيخ.

تُقام هذه الدورة تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ، الدكتورة سمر عارف ، وكيل المديرية ، وتحت إشراف

الدكتور حازم موسى ، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، الدكتورة إيناس عوض حفينه ، المشرف الطبي بالمديرية.

يأتي هذا التدريب في إطار رؤية وزارة الصحة لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية الشابة وتمكينهم من أداء دور فعّال في تحسين المؤشرات الصحية بالمجتمع، من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة وفق أحدث المعايير العلمية والإنسانية.

معًا نحو مستقبل صحي أفضل لكل أسرة مصرية نُدرك أن كل طبيب مدرّب اليوم هو أمل جديد لعائلة تبحث عن رعاية واعية ومشورة سليمة.

فكل خطوة نخطوها في "الألف يوم الذهبية" هي استثمار في جيلٍ أكثر صحة ووعياً.