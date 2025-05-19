شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي بحق مشجع نادي مالية كفر الزيات بعد واقعة الفعل الفاضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمرت جهات التحقيق بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية ، باخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات بكفالة مالية 1000 جنيه وذلك على ذمة التحقيقات .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ألقت القبض على مشجع نادى مالية كفر الزيات بتهمة الفعل الفاضح أثناء التشجيع بالمدرجات خلال فعاليات مباراة كرة القدم مع نظيره قبيل الصعود لدوري المحترفين .

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " تداولوا فيديو لمشجع فى نادى مالية كفر الزيات ، قام بخلع جلبابه، في لحظة فرح هستيرية بعد تسجيل فريقه الهدف الخامس، وبدأ يرقص بطريقة غير لائقة لفتت الأنظار، ما أثار ردور فعل وانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين خلال مباراة أقيمت بنادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب. يُذكر أن فريق مالية كفر الزيات حقق فوزًا مهمًا على مركز شباب تلا، مما ساهم في تصدره المجموعة الخامسة بالقسم الثاني.