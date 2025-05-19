شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملة موسعة بـ قرية القلج في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، في إطار الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملة إزالة مكبرة بقرية القلج ضمن الموجة 26 للازالات

وتابع المحافظ، بحسب بيان صحفي، الإثنين، أعمال الإزالة التي تمت بفاعلية باستخدام معدات المحافظة، مؤكداً على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين.

حملة إزالة مكبرة بقرية القلج ضمن الموجة 26 للازالات

وقد تركزت الإزالات بشكل كلي على هناجر حديدية ضخمة كانت تُستخدم كمخازن، بالمخالفة على أراضٍ زراعية، ما يمثل تعدياً صارخاً على الثروة الزراعية بالمحافظة.

حملة إزالة مكبرة بقرية القلج ضمن الموجة 26 للازالات

وخلال تفقده لأعمال الإزالة، شدد المهندس أيمن عطية على استمرار الحملات حتى إزالة جميع المخالفات الموجودة بالقرية، مؤكداً أن الأرض الزراعية خط أحمر لا يمكن التهاون في حمايتها.

حملة إزالة مكبرة بقرية القلج ضمن الموجة 26 للازالات

وأضاف، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو أولوية قصوى للدولة، نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، موجهاً بضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد كل من يتجرأ على التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً. تأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار التزام المحافظة بتطبيق القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

رافق المحافظ خلال حملة الإزالة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ما يعكس مدى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لضمان نجاح الحملة. كان من بين الحضور اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد ليلة، رئيس مدينة الخانكة.

حملة إزالة مكبرة بقرية القلج ضمن الموجة 26 للازالات

كما حضر من القيادات الأمنية اللواء فؤاد الطيب، حكمدار أمن القليوبية، وهو ما يؤكد على الدعم الأمني الكامل لهذه الحملات، لضمان سيرها بانضباط وحزم. وتستمر المحافظة في تكثيف جهودها لمواجهة جميع أشكال التعديات، حمايةً لمستقبل الأجيال القادمة.