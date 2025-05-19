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صفوف النقل.. لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بشمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

صفوف النقل.. لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بشمال سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم ، علي انتظام امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد الغير مضافة للمجموع ، دون شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور.

وقال حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أدى الامتحانات 12 ألفا و111 طالبا وطالبة، وذلك لليوم الثاني على التوالي .

وأكد رضوان علي عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الست بالمحافظة ، أية شكاوي أو اخطارات بخصوص سير الامتحانات.

أضاف رضوان ، أنه ادي طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم 6 آلاف و47 طالبا وطالبة الامتحانات في مادة التربية الوطنية ، إذ بلغ زمن الإجابة ساعة واحدة وبلغت نسبة الحضور 98%.

أشار رضوان إلي أداء طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 6 آلاف و64 طالبا وطالبة الامتحانات في مادة المواطنة وحقوق الإنسان وبلغ زمن الإجابة ساعة أيضاً ، فيما بلغت نسبة الحضور 97%.

وشدد رضوان بالالتزام بجميع القواعد، واللوائح ،والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، والانضباط ،والنظام داخل اللجان ،مع توفير الجو الهادئ داخل وخارج اللجان الامتحانية لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم ، مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة. والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم ، حتى نستطيع أن نخرج الامتحان بشكل لائق ، مما يتيح للطلاب بأداء الامتحانات بكل سهولة ، ويسر ،

ووجه بعدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان و التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه وعلي متابعة دخول وخروج الطلاب الي اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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