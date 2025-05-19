شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «منتجنا من أرضنا» للمشغولات السيناوية بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح اللواء وليد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، مساء اليوم، معرض «منتجنا من أرضنا»، والذي يقام تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والذي يقام على هامش إطلاق مبادرة «معًا بالوعي نحميها»التي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مجلس مدينه الشيخ زويد، وفي إطار اهتمام المحافظة بدعم المرأة وتمكينها.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، في تصريحات صحفية اليوم، أن المعرض يضم عددًا من المعروضات والمنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية وأعمال الإبرة والتريكو والتطريز والمأكولات السيناوية.

ويأتي هذا النشاط في إطار توجيهات اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن، وتشجيع المبادرات الهادفة لتمكين المرأة والنهوض بالمجتمع المحلي.