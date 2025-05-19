شكرا لقرائتكم خبر عن مضطربة نفسيًا.. طالبة تتخلص من حياتها شنقا في بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخلصت طالبة من حياتها، اليوم الاثنين، شنقا داخل غرفة منزل الاسرة بأحدي قري مركز بني مزار في محافظة المنيا، لمرورها باضطرابات نفسية – تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا من عمليات النجدة، بقيام (ش، ع، ع)، 14 سنة، طالبة بالإعدادية، بالتخلص من حياتها (شنقا)، داخل منزل اسرتها بأحدي قري مركز بني مزار .

وبسؤال أهلها لم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها ورجحوا ذلك لمرورها باضطرابات نفسية.

تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى بني مزار، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف..

تحذير المصري اليوم

تحذر «المصرى اليوم» من الانتحار، كما تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين، من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقى الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما تحذر دار الإفتاء من مخاطر وإثم الانتحار.