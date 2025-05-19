شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تزور الإسكندرية لتقصي حقيقة تجميد 250 أتوبيس نقل عام منذ 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزور لجنة تقصي حقائق من لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب محافظة الإسكندرية، خلال أيام، للوقوف على حقيقة توقف 250 أتوبيس نقل عام مركونة في جراج محرم بك الغير مجهزة في العراء وأصبحت حالتها سيئة للغاية، خاصة وأنها موديلات 2016 و2017 و2018 وتم ركنها في الجراجات منذ 2022 .

وتأتى زيارة لجنة تقصى الحقائق بناءًا على طلبات من النواب محمد جبريل ومحمد حسين الحمامي وأبوالعباس فرحات تركى، خلال مناقشة طلبات إحاطة في لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بحضور الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية وجيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة ومسئولي هيئة النقل العام بالاسكندرية، في الجلسة.

وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب احاطة في عام 2022، بوجود 250 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام تتجاوز قيمتها نصف مليار جنيه، موديلات 2016 و2017 و2018، مركونة في جراجات غير مغطاة وغير مجهزة في محرم بك بعد أن تم نقلها من جراجة سموحة، مشيرًا إلى أنه طلب من لجنة الإدارة المحلية إيفاد لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة موقف الاتوبيسات الـ250 والوقوف على حالتهم ومدى جاهزيتهم ووضعهم الحالي وتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة للإضرار بالمال العام من عدمه محملاً المسؤولية لرئيس هيئة النقل العام السابق في الإسكندرية والمحافظ السابق، خاصة وان الأزمة حدثت في عهدهما.

لجنة تقصى حقائق برلمانية تزور الإسكندرية لبحث توقف 250 أتوبيس نقل عام عن العمل منذ 2022 (صور)

وأوضح «جبريل»، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن المؤسف للغاية أنه في الوقت الذي يوجد 250 أتوبيس مركونة بحالتها في العراء منذ عام 2022 دون استخدامها أو استغلالها فان الهيئة تمضى قدما في توقيع بروتوكول لاستقدام 120 أتوبيس نقل عام جديد دون معرفة مصير الـ250 المركونة في الجراجات .

وأشار إلى أنه من المؤسف أنه يتم استبدال أي قطع غيار فوانيس أو مرايات أو كراسى منها للأتوبيسات المستغلة حاليا حال تعرضها لأي تلف من السائقين، مشيراً إلى أن الاتوبيسات كان عددها 300 قبل أن تقوم المحافظة بتحويل 50 اتوبيس من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى نظرا لأزمة ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتم ترك الباقي يواجه المجهول والمصير المحتوم.

لجنة تقصى حقائق برلمانية تزور الإسكندرية لبحث توقف 250 أتوبيس نقل عام عن العمل منذ 2022 (صور)

وقال ابو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب أُناء الجلسة، أن ما يحدث بشأن الأتوبيسات الموجودة في جراج محرم بك أمر غير مقبول على الاطلاق في وقت تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية صعبة، مشيراً إلى أن 250 أتوبيساً قيمتها تتجاوز نصف مليار جنيه في عام 2022 موجودة على الأرض في العراء تتعرض للإهمال بسبب نوات الشتاء والشمس الحارقة في الصيف مما أثر على حالتها .

وأضاف «تركى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه عقب توقف قطار ابو قير لإنشاء مشروع مترو الإسكندرية الجديد، أصبحت المدينة تعانى من الزحام الشديد وعدم كفاية وسائل المواصلات على تلبية الاحتياجات خاصة وان القطار كان يقل عشرات الآلاف يوميا من شرق إلى غرب الاسكندرية، مشيراً إلى أنه بعد توقف القطار لم تستوعب وسائل النقل الجماعى الأعداد اليومية من الركاب وقام سائقو السرفيس باستغلال المواطنين بتقسيم المسافات ورفع التعريفة حيث كان أتوبيس النقل العام مثلا ينقل الركاب على الخطوط الطويلة من رأس التين إلى المعمورة والمنتزة بتذكرة 7 و10 جنيه فقط في حين يقوم سائقو الميكروباصات بتقطيع المسافة إلى 3 أجزاء بواقع 30 جنيهاً للخط .

لجنة تقصى حقائق برلمانية تزور الإسكندرية لبحث توقف 250 أتوبيس نقل عام عن العمل منذ 2022 (صور)

وأشار إلى أن المواطنين يدفعون الثمن بسبب عدم استغلال الـ250 أتوبيسا لتلبية احتياجات خطوط السير والبالغ عددها 75 خط سير على مستوى المحافظة، فضلا عن أن سائقو النقل الجماعي لديهم مشكلات تتمثل في عدم حملهم رخصة قيادة سارية وعدم قيامهم بتحليل المخدرات ما جعل المواطنين فريسة للسائقين .

وشدد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب أثناء جلسة الإدارة المحلية، على ضرورة تسيير لجنة تقصي حقائق من اللجنة يشارك فيها نواب الاسكندرية، لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على ما أثير بشأن توقف الاتوبيسات الـ250 وتحديد الأسلوب والطريقة التي سيتم استغلالها.

لجنة تقصى حقائق برلمانية تزور الإسكندرية لبحث توقف 250 أتوبيس نقل عام عن العمل منذ 2022 (صور)

وأوضح «الحمامى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن الأتوبيسات متوقفة من 2022 دون أي أسباب، وطالب بضرورة التدخل من اجل كشف حقيقة تواجد معدات بنصف مليار جنيه في جراجات غير مجهزة في وقت المحافظة في أمس الحاجة إلى وسائل نقل جماعي للركاب بدلاً من ترك المواطنين فريسة للميكروباصات وتقسم المسافات، ممشداً في وقت ذاته على حرص النواب على العمل على تطوير الخدمات والنهوض بالمحافظة، واستعادة بريق عروس البحر المتوسط بما يليق بتاريخها العريق ومكانتها المتميزة.

لجنة تقصى حقائق برلمانية تزور الإسكندرية لبحث توقف 250 أتوبيس نقل عام عن العمل منذ 2022 (صور)

وقال أن اللجنة خصصت جلسة كاملة لأزمة الاتوبيسات وميزانية المحافظة للعام الجديد 2025/2026 ومناقشة مشكلة النظافة وحضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الأسكندرية، والدكتورة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير المساعد، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ما يعنى أهمية الإسكندرية والعمل على حل مشاكلها باعتبارها العاصمة الثانية لمصر.