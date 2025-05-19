«تدخل الخدمة رسميًا 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اعتماد وتشغيل 6 مدارس رسمية لغات متميزة بالإسكندرية في سابقة هي الأولى من نوعها، ترفع الحصيلة الى 9 مدارس مميزة، على أن تدخل الخدمة رسمياً مطلع العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 ، موزعة على 6 إدارات تعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة أفضل ومراعاة البعد الجغرافي بجميع مناطق المحافظة.

وقال «أبوزيد»، أن المدارس هي مدرسة محمود عباس العتى الجديدة بإدارة منتزه ثان ، ومدرسة الجمهورية الجديدة بإدارة شرق ، ومدرسة الرأس السوداء الرسمية لغات بإدارة المنتزه أول ، ومدرسة مجمع الشهداء الرسمي لغات بإدارة الجمرك ، ومدرسة مجمع أرض الدخيلة بإدارة العجمي ، ومدرسة حسن عباس حلمي الرسمية لغات بإدارة برج العرب .

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

وأكد أن المدارس الرسمية المتميزة لغات هي مدارس رسمية مصرية (تجريبية سابقًا) تقدم تعليمًا مميزًا يختلف عن المدارس الرسمية العامة ، وتهدف هذه المدارس إلى تطوير مهارات الطلاب بشكل أكبر، مع التركيز على اللغات الأجنبية ، وتقدم نموذجًا تعليميًّا متميزًا ، فهي تهتم بشكل أكبر بتنمية مهارات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية ، وتولي المدارس المتميزة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة والفعاليات التي تساهم في تطوير الطلاب بشكل شامل ، وتهتم اهتمامًا أكبر باللغات الأجنبية حيث تقدم هذه المدارس دروسًا متخصصة في اللغات الأجنبية، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والإسبانية ، وكذلك توفير بيئة أكثر استقرارًا حيث تتميز المدارس المتميزة بتطبيق نظام تعليمي أكثر استقرارًا، مع تركيز أكبر على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للنجاح في المستقبل.

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

وفى شأن متصل، استقبل وكيل وزارة التعليم، النائب علي الدسوقي احمد، عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بدائرة الرمل، بمكتبه الاثنين، لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع التعليم في دائرة الرمل وخاصة الموضوعات التى تتعلق بالمعلمين ونقل وتسكين الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)

«تدخل الخدمة رسمياً 2026».. اعتماد 6 مدارس مميزة جديدة فى الإسكندرية يرفع الحصيلة لـ9 (صور)