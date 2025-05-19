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محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق في زراعات نخيل على مساحة 2 فدان بمركز الداخلة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق في زراعات نخيل على مساحة 2 فدان بمركز الداخلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي اندلع ،اليوم الاثنين ،بزراعات نخيل بمنطقة بئر ٤ بالقصر بمركز الداخلة، وذلك من خلال الدفع بسيارات الحماية المدنية بالمركز وخزانات الإطفاء بالمراكز المجاورة؛ للسيطرة على الحريق و منع إمتداد للمناطق المجاورة بالرغم من نشاط وسرعة الرياح التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الزملوط أنه جاري أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل على مساحة ٢ فدان والوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا عدم وجود خسائر بالأرواح أو الماشية، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية لجهودهم في سرعة السيطرة على الحريق .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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