شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق في زراعات نخيل على مساحة 2 فدان بمركز الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي اندلع ،اليوم الاثنين ،بزراعات نخيل بمنطقة بئر ٤ بالقصر بمركز الداخلة، وذلك من خلال الدفع بسيارات الحماية المدنية بالمركز وخزانات الإطفاء بالمراكز المجاورة؛ للسيطرة على الحريق و منع إمتداد للمناطق المجاورة بالرغم من نشاط وسرعة الرياح التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الزملوط أنه جاري أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل على مساحة ٢ فدان والوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا عدم وجود خسائر بالأرواح أو الماشية، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية لجهودهم في سرعة السيطرة على الحريق .