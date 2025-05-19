شكرا لقرائتكم خبر عن دون مخالفات.. طلاب صفوف النقل يؤدون الامتحانات بـ مدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الاثنين، انطلاق امتحانات الدور الثاني بصفوف النقل، للمواد التي لا تضاف الي المجموع، داخل جميع المدارس من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا.، دون رصد مشكلات أو مخالفات .

وقد تابع صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا

كما قام (عبد الحميد)، بتفقد الامتحانات داخل مدرسة المنيا الرسمية لغات ، الحديثة للتعليم الأساسي بنات ، مدرسة 6 اكتوبر الابتدائيه ، التابعين لإدارة المنيا التعليمية .

كما أوضح (عبد الحميد)، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي اليوم الاثنين بلغ 139,055 طالب وطالبة والصف الثاني الإعدادي بلغ 120,216 طالب وطالبة امام 769 لجنة علي مستوي 9 إدارة تعليمية بمحافظة المنيا .



امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا

وادى اليوم طلاب المرحلة الابتدائية التقييم النهائي لتلاميذ الصفين الاول والثاني الابتدائي ، حيث ادي 142,523 طالبة وطالبة بالصف الأول الابتدائي ، وادي 153,079 طالبة وطالبة بالصف الثاني الابتدائي امام 1190 لجنة امتحان

كما أدى طلاب الصف الرابع امتحان مادة ICT ( تكنولوجيا المعلومات) ، وادى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي الامتحان فى مادتى المهارات المهنية ، والتربية الدينية.

وشدد (عبد الحميد)، علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة. والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر