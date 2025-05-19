شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهنى مجانية لشباب دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة، وذلك على المهن والتخصصات التي تحددها المحافظة، مؤكدا على التنسيق في هذا الشأن مع المحافظ الدكتور أيمن الشهابي.

وقال إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العمال الماضي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، مما يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.

وكان الوزير جبران، قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن منحة مماثلة لشباب محافظة بور سعيد خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة هناك.