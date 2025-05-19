شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: إحالة الطعن ضد شركة "يوتن" إلى محكمة الموضوع خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة المهندسين المصرية أن قرار المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون – بإحالة الطعن رقم 32557 لسنة 71 قضائية، المقام من النقابة ضد شركة يوتن للدهانات والبويات (يوتن مصر)، إلى محكمة الموضوع، يُعد خطوة مهمة في إطار المسار القانوني الذي تنتهجه النقابة للحفاظ على حقوقها.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الطعن يأتي اعتراضًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57311 لسنة 78 قضائية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار بشأن إلغاء تصديق الهيئة على قرار شركة يوتن بزيادة رأس مالها.

وأضافت النقابة أن المحكمة المختصة ستقوم بتحديد جلسة لنظر الطعن موضوعًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على المال العام ومصالح أعضائها.