شكرا لقرائتكم خبر عن جنود إسرائيلون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت حركة حماس، عن "دخول قوة خاصة صهيونية مدينة خان يونس، متنكّرة بزيّ نساء، ومحاولتها اختطاف القائد في ألوية الناصر صلاح الدين، أحمد كامل سرحان"، مؤكدة أن "سرحان" أفشل العملية وارتقى شهيداً بالاشتباك المباشر مع القوة؛ ما يمثِّل فشلا جديدا لهذا الجيش الفاشي وقيادته الإرهابية"، حسب بيان حماس.

وقالت في البيان، إن "اختطاف القوة الصهيونية المدعومة بكل أشكال التغطية الجوية والميدانية؛ لزوجة وطفل الشهيد سرحان، واستخدامهما كدروع بشرية للانسحاب من المكان؛ هو انتهاكٌ صارخٌ متجدِّد للقوانين والأعراف الإنسانية".

وأضافت: "إننا إذ نحمِّل حكومة الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن حياة الزوجة والطفل، وكل المختطفين في سجونه ومعتقلاته؛ فإننا نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة، والتدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم".

واختتم البيان بـ"نؤكد أن الإرهاب الصهيوني المتواصل، وتهديداته المتصاعدة بالإخلاء والنزوح القسري، وآخرها صباح اليوم في مدينة خانيونس؛ لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تدفعه للاستسلام لمخططات الاقتلاع والتهجير أو التخلّي عن حقوقه الثابتة في الحرية وتقرير المصير".