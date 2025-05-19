شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام اللبنانى يبرز القمة المصرية اللبنانية وتصريحات الرئيس السيسى لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حظيت زيارة الرئيس اللبنانى جوزاف عون إلى مصر ، اليوم الاثنين، والقمة المصرية اللبناني التى عقدت فى قصر الاتحادية ، باهتمام واسع من وسائل الإعلام اللبنانية .



النهار

فكتبت "النهار" اللبنانية تحت عنوان عون يصل القاهرة في زيارة رسمية..ومحادثات مع السيسي"، تفاصيل زيارة عون ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى .

كما أبرزت وكالة الأنباء اللبنانية تحت عنوان " قمة مصرية - لبنانية في القاهرة"، تصريحات الرئيس السيسى حول دعم استقرار لبنان، وتأكيداته بأن مصر "لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية لكنها تحرص على علاقات متينة معه"، مشددا على "الحرص على دعم جهود لبنان فى إعادة الإعمار"، مجددا دعوة المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته في هذا الاطار"، كما شدد على "موقف مصر الثابت فى دعم لبنان، سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي، أو صون سيادته الكاملة ورفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها".



MTV

وأشارت إلى تصريحاته بأن مصر تواصل مساعيها واتصالاتها لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن للقرار 1701 دون انتقائية".



الوكالة الوطنية للاعلام

أضافت أن الرئيس السيسى، شدد على ان "امام اللجنة المشتركة التي ستعقد اجتماعها في القاهرة في وقت يحدد لاحقا، مواضيع كثيرة للبحث، ولكن على المستوى السياسي يجب ان يكون هناك صوت داعم للبنان ولرئيس الجمهورية لا سيما في ما يتعلق بالمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمس ومعالجة القضايا الباقية في لبنان بهدوء وانتظام حسب رغبة الرئيس اللبناني للمحافظة على الامن والاستقرار في البلد".



لبنان

وفى السياق نفسه، أشار موقع"لبنان24" إلى تصريحات الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع الرئيس عون، والتى أكد فيها موقف مصر الثابت من دعم لبنان، ورفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة واحتلال الأراضى اللبنانية.



وأكد الرئيس السيسى، على ضرورة الدفع لانسحاب إسرائيل الفورى من كل الأراضى اللبنانية.

كما أشار إلى أن المباحثاتنا التى تناولها الرئيسان، ومن بينها الوضع فى سوريا الشقيقة، حيث جدد الرئيسان دعمهما الكامل للشعب السوري الشقيق وضرورة أن تكون العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية شاملة وغير إقصائية، مع استمرار جهود مكافحة الإرهاب ورفض أي مظاهر للطائفية أو التقسيم. كما شددا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى السورية المحتلة واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

كما أبرزت قناة " إم تى فى" اللبنانية ، الزيارة والمحادثات المهمة التى أجراها الرئيس السيسى مع نظيره اللبنانى ، مشيرة إلى تصريحات الرئيس جوزاف عون التى أكد فيها التزام لبنان بالـقرار الأممى 1701 ، ومناشدته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.



