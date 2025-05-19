شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحى الشامل 12.8 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية

وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحى الشامل 12.8 مليون مواطن حاليا

وزير التعليم العالى: كل دولار يتم وضعه فى البحث العلمى عائده 3 أضعاف للدولة

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

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وزير العمل يختتم جولته في دمياط بتفقد معرض يقدم منتجات بأسعار مخفضة

وزير الزراعة يستعرض مع البعثة الإشرافية لـ"إيفاد" نتائج زيارتها لمشروع التكيف

وزير الرى: صيانة خزان أسوان للحفاظ على سلامته الإنشائية والتشغيلية

وزيرة البيئة: نسير فى طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ وتأهيل البنوك الوطنية

وزيرة التضامن تلتقى رئيس جامعة سوهاج لتعزيز سبل التعاون