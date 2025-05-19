شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تشر قرارًا جمهوريًا بشأن الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الإثنين، 19 مايو 2025 04:42 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة – الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من ٣/٥/٢٠٢٥، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية، وتؤول إليه الأمانات العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

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