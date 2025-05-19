شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نعمل لوقف جميع أشكال فيروس شلل الأطفال في كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن شلل الأطفال يشكل تهديدا للأطفال في كل مكان، ولكن في منطقة شرق المتوسط عزمنا أقوى من أي وقت مضى.

تعمل البلدان معا لتعزيز المراقبة، وتوسيع شبكات المختبرات، وتعبئة الأموال المحلية، والتنسيق عبر الحدود لوقف جميع أشكال فيروس شلل الأطفال، وعلى صعيد آخر أطلقت منظمة الصحة العالمية أول شراكة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الابتكار الصحي في منطقة شرق المتوسط.

وقد وقّعت منظمة الصحة العالمية مذكرة تفاهم استراتيجية مع التعاونية، أكبر شركة تأمين صحي في المملكة العربية السعودية، مسجلةً بذلك أول شراكة مؤسسية لها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وترسي هذه الاتفاقية المهمة إطارًا لتعزيز الأولويات الصحية الإقليمية بما يتماشى مع رسالة منظمة الصحة العالمية.

وُقد وقِّعت مذكرة التفاهم في فعالية رفيعة المستوى بالرياض، عُقدت خلال منتدى البحث والتطوير، وحضرها أكثر من 100 ضيف مدعو، ووقّع نيابةً عن شركة التامين الدكتور عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة ، والدكتور هادي العنزي، المدير التنفيذي الأول للتحول الصحي والحوكمة، وانضمّ أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، إلى الفعالية افتراضيًا من جنيف.

وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها لمؤسسة منظمة الصحة العالمية في الخليج فحسب، بل هي شراكة جديدة في مجال الصحة العامة، بالتعاون مع مع شركة التأمين الكبرى، مضيفا، إننا نبني منصةً قائمةً على الابتكار والمساواة والهدف المشترك، معًا، نساهم في رسم ملامح مستقبل تعزيز النظم الصحية واستدامتها في جميع أنحاء المنطقة من خلال الصحة الرقمية والقيادة المحلية والتعاون الذكي.

من جانبه قال أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، إنه يُصادف اليوم لحظةً محوريةً حيث تتعاون شركة التأمين مع منظمة الصحة العالمية لإطلاق مركزنا للأبحاث والتطوير، معًا، نلتزم بدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والنهوض بالرعاية القائمة على القيمة، وتمكين إدارة صحة السكان، ومن خلال هذه الشراكة مع منظمة الصحة العالمية، بدعم من مؤسسة منظمة الصحة العالمية، نهدف أيضًا إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتكاليفها، وضمان نتائج أفضل للجميع.

وأكد الدكتور عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة التامين، إنه يُمهّد توقيع مذكرة التفاهم الطريق لشراكة طويلة الأمد لتعزيز الأولويات الصحية الإقليمية، وبينما سيتم تحديد برامج محددة بالتشاور مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تشمل المجالات قيد الدراسة تعزيز أنظمة الصحة الرقمية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة، والنهوض بالصحة النفسية والمهنية، واستكشاف نماذج إدارة صحة السكان القائمة على الابتكار المحلي.

