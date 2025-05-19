شكرا لقرائتكم خبر عن البورد العربي للتمريض يجتمع فى مصر لمناقشة تقارير الامتحانات وبرامج التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة مكتب البورد العربي للتمريض اجتماعًا موسعًا بمقر مكتب البورد في مصر، بحضور عدد من الشخصيات القيادية في مجال التمريض على مستوى الوطن العربي، وذلك لبحث تقارير اللجان الفنية الخاصة بالامتحانات، وبرامج التدريب، والتنمية المهنية المستدامة، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير معايير ممارسة مهنة التمريض على المستوى الإقليمي.

وكان في استقبال الوفد العربي الدكتور اللواء محمد التودي، مدير مكتب مصر للبورد العربي، حيث رحب بكل من الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط من لبنان، رئيس المجلس العلمي، الدكتورة كوثر محمود من مصر، نائب رئيس المجلس العلمي ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة عائشة المعمرية من سلطنة عمان رئيس لجنة الامتحانات، الدكتورة سمية محمد البلوشي من الإمارات، ممثلة عن خدمات الإمارات الصحية، الدكتور جمال الخضوري، رئيس لجنة التطوير المهني المستمر للتمريض، والدكتورة ليلى أخو زهية رئيس لجنة التدريب ممثلة عن الأردن.

جاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور عادل عدوي، الرئيس التنفيذي للبورد العربي، والدكتور عمر الرواس، رئيس البورد العربي للتخصصات الصحية، بهدف استعراض تقارير الأداء ومناقشة سبل تطوير منظومة البورد العربي للتمريض بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الفعاليات تضمنت زيارة ميدانية إلى كلية التمريض بجامعة حلوان، لعقد امتحان الأوسكي لعدد من الطلاب، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور عماد نايب نائب رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء السيد عميدة الكلية، إلى جانب فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالإمكانات المتقدمة للكلية من حيث المعامل والبنية التحتية، إضافة إلى كفاءة الفريق الأكاديمي والتعاون الملحوظ في تنظيم الامتحانات.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع عدد من خريجي الدراسات العليا بالكلية، تم خلاله تشجيعهم على الالتحاق ببرامج البورد العربي للتمريض، الذي يعد أعلى شهادة مهنية في التمريض على مستوى الدول العربية، ويوفر فرصًا للعمل دون الحاجة لاجتياز اختبارات إضافية في الدول المنضوية تحت مظلته.

من جانبها، أعربت الدكتورة كوثر محمود عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن دعم القيادة السياسية لقطاع التمريض منح المهنة دفعة قوية نحو التطوير والتمكين، كما وجهت الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على اهتمامه المتواصل بالتنمية البشرية في قطاع التمريض، وتذليل كافة العقبات التي تواجه العاملين بالمجال.