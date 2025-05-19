شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يختتم جولته في دمياط بتفقد معرض يقدم منتجات بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وزير العمل محمد جبران، جولته، اليوم الإثنين، بـ محافظة دمياط بتفقد معرض الحلويات والجبن والألبان المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بصحبة محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي ، ومدير مديرية العمل فتحي التلاوي.

وأجرى الوزير حوارا مع الشباب المشارك في هذا المعرض الذي يقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ،والغرفة التجارية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، لعرض فرص ريادة الأعمال للشباب من أبناء المحافظة.

وقال الوزير، إن هذه النوعية من المعارض تؤكد نجاح نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ، وفتح الطريق أمام تلك المنتجات والترويج لها ،وكذلك نموذج لتقديم خدمات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار تناسب مع دخولهم ،وتشجيع كافة المعارض التي تحقق هذه الأهداف.

وكان الوزير قد بدأ جولته اليوم بلقاء مع المحافظ ،ثم تفقد مديرية العمل بالمحافظة ،وافتتح ملتقى توظيف ،وقام بتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ،وذلك تزامنا مع العيد القومي لمحافظة دمياط .