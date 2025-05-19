شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة بنها الأهلية: العلم حجر الأساس والتعليم ضمانة التحول نحو مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة، جامعة بنها الأهلية، إن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغ ببناء منظومة تعليمية عصرية تصنع من التطبيق العملى منصة لثقل المهارات وتنمية القدرات .

جاء ذلك خلال فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة"، بمقر جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور، وذلك بحضور كل من الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة.

وأضاف عميد كلية الهندسة، جامعة بنها الأهلية، أن هذا اليوم مميز لطلاب كلية الهندسة لعرض مشروعاتهم، والتي تعكس نتاج جهد تعليم وتدريبات سنوات متواصلة .

وأكد عميد كلية الهندسة، جامعة بنها الأهلية، أن كل فكرة اليوم قد تكون اختراع الغد والهندسة ركيزة أساسية للمجتمع.

وتابع: العلم هو حجر الأساس والتعليم هو إدارة التغيير نحو مستقبل أفضل .

وشهدت فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة" عدد من الفعاليات الهامة تبدأ بعرض فيديو تعريفي عن أنشطة الكلية خلال العام الدراسي، ومحاضرة للدكتور سيد كاسب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، ومحاضرة للدكتور طاهر نصر أستاذ الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحاضرة للكاتب الصحفي محمد احمد طنطاوي مدير تحرير موقع وجريدة الخليج 365.

كما تضمنت الفعاليات فقرة فنية (فقرة زجل )، ومحاضرة لرئيس مجلس إدارة شركة المدينة، وفقرة فنية (فقرة جيتار)، ومحاضرة Entrepreneurship، وفقرة فنية اسكتش كوميدي من طلاب الكلية، ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي، وفقرة فنية اسكتش كوميدي من طلاب الكلية.



كما تتضمن فعاليات اليوم عروض تقديمية لمشاريع طلابية، وإعلان جوائز أفضل 3 مشاريع، وتكريم طلاب الكلية ( اتحاد طلاب الكلية - إتحاد طلاب الجامعة الطلاب الرياضيين - الطلاب المثاليين - الطلاب المبتكرين المشاركين مسابقات الهاكاثون والمارثون وال (ROV)، وأخيراً تكريم الطلاب المنظمين لليوم) .

وتضم كلية الهندسة: "هندسة التصنيع والمواد - هندسة الميكاترونكس والاتمتة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - وهندسة البناء - والإسكان والتصميم للمجتمعات" .

جامعة بنها الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح من جامعات الجيل الرابع الذكية الجديدة وتقع في قلب مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتضم 10 كليات.