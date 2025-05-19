شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطرح اليوم 5 نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة، اليوم، إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك بطرح 5 نماذج استرشادية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

وتوضح الوزارة، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى 12 نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/models2025/

وتؤكد وزارة التربية والتعليم، أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة "مدرستا 3" يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.