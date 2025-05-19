شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين كامل الطيب رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مرسوما دستوريا قضى بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسا لمجلس الوزراء.

ووجه البرهان، مجلس الوزراء السوداني والجهات المختصة بالدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ، وفقا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي.



وفي السياق ذاته كان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، قد أصدر اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كل من سلمى عبدالجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة.

