شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد جمعية الصحة العالمية الـ78 فى جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جمعية الصحة العالمية الـ 78 في جنيف، بسويسرا، في الفترة من 19 إلى 27 مايو 2025، وشعار جمعية الصحة لهذا العام هي: عالم واحد من أجل الصحة.

وتُبث وقائع الجمعية مباشرة على صفحة منظمة الصحة العالمية، وتُتاح الترجمة الفورية باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

تقام هذه الفعالية الرفيعة المستوى للإعلان عن تعهدات بالتمويل بمشاركة من الدول الأعضاء والجهات المانحة والشركاء الرئيسيين من أجل حشد التمويل في إطار الجولة الاستثمارية لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ برنامج العمل العام الـ 14، وتعزيز ولايتها الأساسية وقدرتها على تحقيق الحصائل الصحية العالمية في المشهد الصحي العالمي الجديد.

جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار لمنظمة الصحة العالمية، وتشارك في الجمعية وفود من جميع الدول الأعضاء وتركز على جدول أعمال صحي محدد يعدّه المجلس التنفيذي، وتتمثل الوظائف الرئيسية لجمعية الصحة العالمية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، واستعراض الميزانية البرمجية المقترحة واعتمادها، وتُعقد جمعية الصحة سنوياً في جنيف، سويسرا.