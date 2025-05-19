شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات صندوق التنمية الحضرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد صديق، مشروعات الصندوق المنفذة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية "داره – الفسطاط فيو"، بعدد 13 محافظة، وتشمل 24 موقعاً، بإجمالي 63 ألف وحدة، كما تطرق إلى الخطة التسويقية للصندوق خلال العام الحالي.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات "داره"، مستعرضًا نسبة التنفيذ في شبكات المرافق والأسوار في مختلف المحافظات، موضحًا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات منها " الواحة فيو (مدينه نصر)، وتوليب (حي المعصرة)"، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع المعصرة مع التحضير لبدء تسليم الوحدات، ومنوهاً إلى الموقف التنفيذي لمشروعَي "حياة وبستان" في محافظة السويس، ومشروع أرض مزرعة الدواجن في محافظة دمياط.

كما أشار "صديق"، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات "الفسطاط فيو" ومشروع تطوير "روضة السيدة 2"، مستعرضًا مكونات المشروع الذي يمتد على مساحة تصل إلى 7.1 فدان، ويشتمل المشروع على 6 عمارات، بإجمالي 572 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية، و30 محلًا تجاريًا، وبلغت نسبة الإنجاز 98%، مشيرًا إلى خطة الصندوق لإدارة وتشغيل التجمعات السكنية من خلال تأهيل مُسبق لتسع شركات متخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة وأمن وحراسة المجمعات السكنية والإدارية والتجارية.

كما عرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بشكل تفصيلي، موقف الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ بمناطق التطوير والتأهيل ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، مستعرضاً موقف تطوير بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، وتطوير ساحة الحاكم لتضم ملتقى ثقافيا ووحدات فندقية، إلى جانب ترميم محلات شارع المعز، وكذلك موقف تطوير منطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم، وتشهد تنفيذ مشروعات استثمارية وسكنية مُتعددة، وأيضاً موقف تطوير منطقة درب اللبانة، وخاصة بناء الأراضي الخربة بها على طراز يحاكي النسق الحضاري العمراني بالمنطقة، وتنفيذ مجمع عزة فهمي السكني الحرفي ويضم مدرسة حرفية ومتحفا ومعرضا للمنتجات والمشغولات اليدوية، مع تطوير حديقة المحمودية، فضلاً عن تطوير منطقة شمال الحرفيين.

كما عرض المهندس خالد صديق موقف تنفيذ مشروع مُجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، والمُخطط أن يضم 798 ورشة حرفية، ومدرسة حرفية متخصصة للتدريب والتأهيل، وأسواق جملة، وعمارات سكنية تتضمن في أدوارها الأرضية معارض للمشغولات.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أيضاً إلى موقف تنفيذ عدد من توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص مشروع إعادة إحياء القاهرة التراثية، ومن بينها تنفيذ منطقة المطاعم والجراج المُتعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي بسعة 1000 سيارة، وتطوير بوابات دخول وخروج ساحة مسجد الحُسين، وتطوير بوابات واجهات مُستشفى الحسين، بالإضافة إلى تطوير الأرض المجاورة لمسجد السيدة نفيسة بشارع الأشراف، بمساحة 1.4 فدان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات فندقية وسياحية.

وعرض المهندس خالد صديق كذلك موقف إدارة وتشغيل حديقة تلال الفسطاط، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وعلى رأسها دعوة الشركات والتحالفات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط.