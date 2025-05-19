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وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب

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  • وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب 1/5
  • وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب 2/5
  • وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب 3/5
  • وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب 4/5
  • وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبس

الإثنين، 19 مايو 2025 02:51 م

افتتح وزير العمل محمد جبران، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الاثنين، ملتقى توظيف، بكوبري دمياط الحضاري، والذي تنظمه مديرية العمل برئاسة فتحي التلاوي، بمشاركة 50 شركة تابعة للقطاع الخاص، لتوفير 1100 فرصة عمل لشباب المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة يقوم بها الوزير جبران اليوم داخل المحافظة.. وقام" الوزير "و"المحافظ" بتسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

وأكد الوزير جبران خلال تفقده الملتقى حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات بهدف توفير فرص لائقة.

توفير 1100 فرص عمل للشباب
توفير 1100 فرص عمل للشباب

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 

 

وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرص عمل للشباب
وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرص عمل للشباب

 

وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف
وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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