شكرا لقرائتكم خبر عن "قاصد الحرمين الشريفين".. مبادرة لإرشاد ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، اليوم الاثنين، مبادرة مطبوعات "قاصد الحرمين الشريفين"، لتعزيز رحلة الحاج، وقاصدي المسجد الحرام وتشمل إصدار مطبوعات إثرائية وشرعية متنوعة في الجوانب العلمية التوجيهية والإرشادية الموجهة لضيوف الرحمن.

‏تتضمن الإصدارات الإثرائية للمبادرة، أبرز الموضوعات والمسائل الشرعية التي يحتاج إليها الحاج، مما لا يسعه الجهل بها في أحكام عقيدته، وتصحيح عباداته بأسلوبٍ سهلٍ ميسَّر، وإخراجٍ متميّزٍ، وترجمتها إلى اللغات الأخرى؛ وذلك خدمة لضيوف الرحمن وإثراء لمعارفهم الدينية.

يأتى هذا فى إطار مجموعة من المبادرات تطلقها وزارة الحج والعمرة السعودية ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام لراحة الحجاج خلا موسم الحج، ومن بينها الخدمات لمساعدة ذوى الهمم على أداء الفريضة بيسر وسهولة ، والخدمات توفير العربات الكهربائية واليدوية، ومرافقة مرشدين ومرشدات مؤهلين، إضافة إلى تخصيص مساحات للطواف والسعي.

كما تم تفعيل خدمات الترجمة بلغة الإشارة ولغة برايل، مع تجهيز المصاحف والتقنيات الإرشادية والمحاضرات الدينية والخُطب بوسائل تدعم الإدماج الكامل لهذه الفئة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الحجاج من ذوي الهمم يحظون برعاية متكاملة وخدمات مهيأة خصيصاً لاحتياجاتهم، بما يضمن أداء المناسك بكل يسرٍ وطمأنينة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على تعزيز شمولية الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، وضمان كرامتهم وسلامتهم في جميع مراحل رحلة الحج.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد اكتمال خططها التشغيلية لضمان وفرة الإمداد المائي في مختلف المواقع الحيوية خلال موسم حج هذا العام.